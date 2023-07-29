Техас, США, 29 июля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В США представили проект целого городского района, полностью напечатанного на 3D-принтере. Сообщается, что он появится в Джорджтауне, в 48 км севернее Остина, столицы Техаса.

Комплекс Wolf Ranch будет состоять из 100 частных домов. Ожидается, что первые жители заселятся уже в сентябре. Над проектом работают техасская строительная фирма ICON, строительная компания Lennar и датская архитектурная организация Bjarke Ingels Group. В ICON уже использовали 3D-печать для строительства социального жилья в Мексике и Техасе.

Первое здание, которое продемонстрировали 29 июля будущим потенциальным жильцам, имеет ярко освещённые интерьеры и изогнутые серые стены из бетонной смеси Lavacrete, которую наносят роботизированные принтеры. После «печати» в дом устанавливают двери и окна. Все они вместе с крышей снабжены солнечными батареями. Об этом сообщает телеканал CNN.

Площадь 3D-построек составляет до 195 кв. м, дома имеют по три-четыре спальни. Во всём комплексе помимо домов оборудуют детские площадки, парк и места для пикников. Более трети стен всех ста домов уже напечатаны. Продается они по цене от $475 тыс. до $599 тыс.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Великобритании начали тестировать первые напечатанные ракетные двигатели. В частной космической компании Skyrora отметили, что применение такой технологии в два раза сокращает время производства двигателя и уменьшает затраты. Если испытания окажутся успешными, предприятие увеличит объёмы 3D-производства. Сообщается, что во время испытаний запущенный двигатель должен проработать 250 секунд — столько времени требуется в реальной миссии для выхода на орбиту.

29 мая агентство Bloomberg сообщило, что американская компания Relativity Space завершила предпусковые испытания ракеты-носителя Terran-1, производимой с использованием 3D-печати. Носитель Terran-1 разработан для вывода на околоземную орбиту полезной нагрузки весом до 1000 кг. Главной особенностью ракеты является метод изготовления её компонентов.