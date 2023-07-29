Вашингтон, 29 июля, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети Twitter Илон Маск в 2022 году отказался предоставить ВСУ связь по Starlink возле Крыма. Об этом 29 июля сообщила The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«В какой-то момент он отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле Крыма, что повлияло на стратегию поля боя», — говорится в публикации.

В издании также напомнили, что Маск ранее обнародовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который, вероятно, соответствовал интересам России. Авторы статьи также заявили, что у них вызывает тревогу, что бизнесмен контролирует значительный сегмент интернет-услуг. По последним данным, на орбите Земли находятся более 4500 спутников Starlink.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Маск ограничил применение спутников его компании для управления беспилотниками ВСУ и заявил, что не позволит использовать их для эскалации конфликта на Украине. Он отметил, что в противном случае может начаться третья мировая война. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация США провела переговоры с Маском, но не рассказал об их результатах.

Маск также раскритиковал решение властей США поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Он напомнил, что Вашингтон долгое время осуждал страны, которые применяют подобное оружие, а теперь сам отправляет его в зону боевых действий.