Москва, 29 июля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Многодетная мать Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигурку ангела. Она приехала в Кремль на встречу президента с лауреатами ордена «Родительская слава».

Кадр из видео «Встреча президента России Владимира Путина с лауреатами ордена «Родительская слава»

«От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, — ангела, который будет вас оберегать», — сказала Кравцова.

Женщина рассказала, что ангел сидит на шаре, в котором руками детей вырезаны сердечки и подписаны каждым родителем и каждым ребенком.

Она также поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком «Зарядье». Главу российского государства поблагодарил и её сын — Матвей. Он сказал, что хотел бы выучиться и перевезти в Москву всю семью.

Кроме того, мать многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова подарила Путину журнал, который издают её родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России.

Путин в режиме видеосвязи провёл 29 июля встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Многодетные семьи из разных регионов России пригласили в Москву, где им специально организовали увлекательную, насыщенную программу. Они посетили ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, московский цирк, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке и побывали на экскурсии в Кремле.

Президент на встрече заявил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье. Он подчеркнул, что нет ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей.