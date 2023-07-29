Вашингтон, 29 июля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 29 июля впервые публично признал седьмую внучку Нэйви, внебрачно родившуюся четыре года назад у его сына Хантера. Его отцовство подтвердил анализ ДНК.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Это не политическое, а семейное дело. Мы с супругой Джилл желаем только лучшего для всех наших внуков, в том числе Нэйви», — процитировал американского лидера телеканал ABC.

До этого президент США раздражённо реагировал на вопросы журналистов о седьмой внучке и отказывался на них отвечать. Хантер Байден в своих мемуарах писал, что встречался с матерью девочки исключительно будучи нетрезвым, поэтому практически ничего не помнит о них, но всегда готов нести ответственность.

Мать Нэйви, жительница Арканзаса Лунден Робертс судилась с Хантером Байденом за алименты. В 2020 году он согласился на её условия и выплатил сумму, которую задолжал за два года. Женщина несколько раз подавала иски против сына президента по разным поводам, и в конечном итоге спор достиг урегулирования лишь в июне 2023 года. Суд постановил, что Нэйви будет получать от отца ежемесячные денежные выплаты. Робертс отказалась менять фамилию дочери на отцовскую.

Хантер Байден — отец ещё четверых внуков президента США: 29-летней Наоми, 22-летней Финнеган, 21-летней Мейси и трёхлетнего Бо-младшего. У Джо Байдена есть ещё два внука — 18 летняя Натали и 17-летний Роберт от умершего сына Бо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что церемония бракосочетания внучки Байдена Наоми состоялась в Белом доме. Она прошла с участием около 250 гостей на Южной лужайке. Свадьба внучки Байдена стала 19-й такой церемонией за всю историю США. Мероприятие было полностью закрыто для прессы, а после церемонии состоялось застолье для родных и ближайших друзей молодой пары. Отмечается, что подобные празднества американские лидеры всегда оплачивают из собственного бюджета.