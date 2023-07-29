Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Саммит Россия — Африка завершился в Санкт-Петербурге с большим успехом, несмотря на то, что «многие силы» пытались воспрепятствовать этому, сообщил 29 июля президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо с президентом России Владимиром Путиным

«Мы столкнулись с огромными сложностями, чтобы добраться сюда», — заявил президент Республики Конго.

Дени Сассу-Нгессо рассказал, что арендованный самолёт перенаправили в Дубай, так как страховая компания выступила против прибытия воздушного лайнера в Санкт-Петербург. В Дубае делегации из Республики Конго пришлось взять в аренду другой самолёт.

Лидер африканской страны добавил, что другие делегации тоже столкнулись с рядом сложностей. Он привёл в пример проблему с разрешениями на пролёт над некоторыми странами.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 июля на полях саммита Россия — Африка заявила, что попытки стран Запада сорвать мероприятие в Санкт-Петербурге провалились. Дипломат отметила, что у западных стран есть чёткое объяснение таким действиям, заключающееся в том, что они сделали ставку на разрушение. Как уточнила дипломат, в краткосрочном плане у Запада могут получаться козни и пакости, но глобально мир это переживёт.

Российский лидер на полях саммита указал, что бывшие метрополии всё ещё сохранили монополии в Африке в экономической, информационной и гуманитарной сферах. Он отметил, что с этими явлениями нужно бороться, и добавил, что эпоха гегемонии становится достоянием прошлого.