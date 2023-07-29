Москва, 29 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене и участии в террористической организации. Как 29 июля сообщили в суде, удовлетворено ходатайство ФСБ в отношении жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля суд приговорил к 17 годам заключения за госизмену бывших работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они передавали данные представителям военной разведки Украины. Курский областной суд признал бывших супругов Сидоркиных виновными. Мужчину приговорили к отбыванию трёх лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Женщину приговорили к 13 годам тюрьмы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год.

Позднее ФСБ задержала жителя Орловской области, планировавшего вступить в ВСУ. При вербовке ему пообещали украинское гражданство, если он вступит в состав военизированного подразделения, признанного в России террористическим. Мужчина, как выяснилось, согласился переехать на Украину, поскольку считает себя сторонником политики Киева.