Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Конго имеет большой потенциал для дальнейшего роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с африканским коллегой Дени Сассу-Нгессо, прибывшим в Санкт-Петербург.

President Of Russia Office/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Наши связи в двустороннем порядке с Республикой Конго носят прочный характер, основанный на традициях дружбы, взаимного понимания и поддержки друг друга», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что это уже четвёртый визит Сассу-Нгессо в Россию. Его приезд в 2019 году придал новый импульс развитию сотрудничества в области атомной и гидроэнергетики, в сфере добычи углеводородов, отметил Путин. Президент также указал на то, что объём взаимной торговли между странами в январе–феврале 2023 года вырос на 83% в сравнении с тем же периодом 2022 года.

Сассу-Нгессо рассказал, что делегации Республики Конго пытались помешать прибыть в Санкт-Петербург, первый арендованный самолёт перенаправили в Дубай, так как его страховая компания запретила лететь в Россию. Пришлось нанимать другой самолёт. Он сообщил, что и у других делегаций были трудности.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что западные страны пытались сорвать саммит Россия — Африка, но у них не получилось. Она подчеркнула, что подобные попытки в глобальном масштабе обречены на провал.

Путин, подводя итоги саммита в Санкт-Петербурге, отметил, что Россия и страны Африки подтвердили стремление способствовать формированию справедливого и многополярного мироустройства. Участники мероприятия закрепили это в совместной декларации. Кроме того, Россия и африканские страны договорились сотрудничать по линии обороны.