Пятигорск, Ставропольский край, 29 июля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Победители конкурса «Лидеры России» всех сезонов вместе с семьями провели 29 июля встречу в Центре знаний «Машук» Российского общества «Знание» в Пятигорске. Слёт посвятили традиционным и семейным ценностям.

Telegram-канал Лидеры России

С приветственным словом выступила председатель клуба Лидеров «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», а также депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

«Семья — это одна из ценностей, которая прописана в Указе о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнула председатель клуба.

Она отметила, что именно участники конкурса «Лидеры России», члены клуба «Эльбрус» могут стать ролевой моделью, транслировать те ценности, на которых сформировалась российская цивилизация.

В свою очередь заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что в клубе состоят очень увлечённые люди, которые объединены целями, ценностями, социальными проектами и интересами. Как подчеркнула Ачкасова, такие встречи — это возможность обменяться опытом, зарядиться энергией и вдохновением на реализацию новых идей.

К участию во встрече пригласили и партнёров клуба, в том числе Всероссийское движение «Вдохновители». В ходе мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Основатель движения «Вдохновители» Михаил Палей подчеркнул важность этого соглашения.

Также в рамках встречи прошли образовательные тренинги. Спикерами выступили президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова и Андрей Полосин.

Организацию «Россия — страна возможностей» создали по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. За 5 лет работы участниками её проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Организация развивает одноименную платформу, объединяющую в общей сложности 26 проектов. Среди них конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат CASE-IN, проект «Открываем Россию заново», конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создали образовательный центр — Мастерскую управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие.

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций. В 2022 году на базе президентской платформы начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.