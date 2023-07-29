Вашингтон, 29 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. ВСУ начали вести основные боевые действия на запорожском направлении, где большой прорыв может позволить продвинуться к Крыму, говорится в статье, опубликованной американским военным порталом Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крым стал объектом интенсивных украинских атак в последние недели и уже давно является целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи отметили, что у ВСУ большие проблемы с авиацией, а также с сильно истощёнными системами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля президент России Владимир Путин сообщил, что в последние дни ВСУ активизировали действия на фронте. Он отметил, что основным направлением для удара стало запорожское. Противника встретили бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, сообщил президент. Путин подчеркнул, что враг нигде не смог добиться успеха.

Глава государства 23 июля сообщил, что украинские потери в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Он также отметил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, несут значительные потери «из-за своей глупости».

Также в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 21 июля Путин отметил, что понесённые ВСУ в ходе провального контрнаступления потери исчисляются десятками тысяч человек. Мобилизационный ресурс на Украине стремительно истощается, резюмировал президент.