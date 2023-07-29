Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что саммит Россия — Африка прошёл на хорошем уровне с хорошими результатами. Об этом он сказал на встрече с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

President Of Russia Office/Global Look Press

«Мне кажется, он прошёл на очень хорошем уровне и с хорошими результатами», — заявил президент, говоря о саммите.

Путин поблагодарил Сассу-Нгессо за то, что он согласился приехать на мероприятие в Санкт-Петербург.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки западных стран сорвать второй саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге провалились. При этом дипломат отметила, что такие действия будут продолжаться. Захарова заявила, что Запад чётко объясняет их тем, что делает ставку на разрушение. По её словам, в краткосрочном плане у западных стран могут получаться «козни, пакости, гадости», так как они набили на этом руку, но глобально мир это уже переживал, переживает и переживёт.

Путин заявил, что Россия и африканские страны во время саммита подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. Президент уточнил, что российская сторона высоко оценивает итоги совместной работы на саммите.

Саммит Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, а также план действий для расширения сотрудничества Москвы со странами континента.

Также в ходе пленарных заседаний, двухсторонних встреч, круглых столов и панельных сессий обсудили актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности.