Москва, 29 июля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на примере залов Кремля заявил о гордости за исторические торжественные строения России. На встрече по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», российский лидер рассказал про Большой Кремлевский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В России такие здания, сооружения, помещения исторического характера — конечно, мы можем этим всем гордиться», — сказал президент.

Говоря о Кремле, президент отметил, что здание предназначено для проведения торжественных мероприятий и протокольных встреч. Он указал, что именно поэтому дворец такой красивый, несколько помпезный.

Путин в режиме видеосвязи провёл 29 июля встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Большие семьи из разных регионов России пригласили в Москву, где им специально организовали увлекательную, насыщенную программу. Родители вместе с детьми посетили ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, московский цирк, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке и побывали на экскурсии в Кремле.