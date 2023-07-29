Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита благодарен за то, что Россия поставляет зерно в эту республику. Об этом он заявил 29 июля на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Кадр из видео Президент переходного периода Мали Ассими Гоита

«Многочисленные страны Африки, в особенности Мали, страдают от беспрецедентного давления, оказываемого на нашу страну. Но мы надеемся на партнёрство с Россией. Это наш суверенный выбор», — сказал Гоита.

Он подчеркнул, что Мали стала одним из основных получателей российского зерна, и жители этой страны очень ценят поддержку в трудное время. Глава республики также поблагодарил Путина за помощь в сохранении территориальной целостности и независимости страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с Гоитой назвал Мали одним ключевых партнёров России в Африке. Он отметил, что обе стороны стремятся вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Ранее Путин, выступая на саммите Россия — Африка, объявил, что Россия продолжит поставлять зерно африканским странам. Он отметил, что поставки в том числе будут на безвозмездной основе.