Астана, 29 июля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Вейпы в Казахстане окажутся под запретом. Об этом 29 июля сообщила парламентская партия Respublica.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — указано в сообщении политического объединения в Telegram-канале.

В мае 2023 года депутат Мажилиса (парламента) Казахстана, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау обратилась с депутатским запросом к премьер-министру страны после обращения казахстанцев, которые требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодёжи.

По данным министерства финансов республики, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан ввезли порядка 3 млн штук вейпов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты оценили данные о росте токсинов в воздухе из-за вейпов. Врач-пульмонолог Иван Тарасенко рассказал ИА Регнум, что пар электронной сигареты содержит вредные вещества, в том числе канцерогены, которые негативно влияют непосредственно на курильщика и на окружающих его людей. При этом маркетинговые кампании производителей вейпов твердят об их безопасности.

Британский стоматолог рассказал о болезни, которую может вызвать курение вейпов. Оно может привести к тому, что у курильщика пропадёт вкус. Врач Стюарт Беггс предупредил, что жалобы на такую проблему выросли параллельно популярности электронных сигарет.

Кроме того, по его словам, электронные сигареты могут изменить микрофлору ротовой полости, когда бактерии образуют тонкий слой слизи, что впоследствии приведёт к заболеваниям зубов и дёсен.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов (в том числе никотина) несовершеннолетним. Кроме того, закон запрещает предлагать такие товары на выставках, ярмарках, в мобильных киосках, с использованием автоматов или дистанционным способом.