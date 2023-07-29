Москва, 29 июля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников торгового центра «Гагаринский» в Москве эвакуировали после возгорания электросамоката. Об этом 29 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что возгорание возникло на подземном паркинге.

Пожар уже потушили. Никто не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822882" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в Подмосковье загорелся шато-отель «Немчиновка парк». Из гостиницы эвакуировали постояльцев. Площадь пожара составила 200 кв. м., справиться с ним удалось к двум часам ночи.