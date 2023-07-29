Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал Мали одним из ключевых партнёров в африканском регионе. Об этом он заявил 29 июля.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта во время встречи в рамках второго саммита Россия — Африка

«Мы рассматриваем Мали как одного из ключевых партнеров в регионе и разделяем вашу заинтересованность в выводе отношений на качественно новый уровень», — заявил российский лидер.

На встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой глава государства отметил высокий уровень политического диалога двух стран, однако, со спадом в торговле.

«Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, регулярно общаются наши министры иностранных дел. Мы со своей стороны нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад, хотя со многими странами Африки у нас растёт товарооборот», — сказал Путин.

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Президент также заявил, что российское правительство выделило $2 млн на закупку для Мали через ООН новой партии продовольствия. Путин отметил, что вместе с тем российская сторона при необходимости старается поддерживать Мали и напрямую, без посредников.

«Очень рассчитываем, что и дальше будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН», — подытожил президент.

Ранее в ходе саммита Россия — Африка он подчеркнул, что РФ будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку, так как готова поставить Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна и обеспечить бесплатную доставку.

Во время саммита президент России также заявил о большом потенциале сотрудничества с Гвинеей-Бисау. Путин отметил, что видит перспективы в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве и других областях и подчеркнул, что связи двух стран носят традиционно дружеский характер, а подходы к решению международных вопросов, в том числе к борьбе с терроризмом, очень близки. Глава государства отметил, что Гвинея-Бисау традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов. Как отмечали российские власти, мероприятие проводится, несмотря на давление Запада на африканские государства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки стран Запада сорвать мероприятие провалились, однако такие действия будут продолжаться. Дипломат отметила, что у них есть чёткое объяснение своим действиям, заключающееся в том, что они сделали ставку на разрушение.