Киев, 29 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом 29 июля сообщило украинское издание «Суспильне» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Запорожье слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

По информации министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время на оккупированной Киевом части Запорожской области объявлен режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинской армией в Днепропетровске. Назначенную цель удалось поразить.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что в результате удара по зданию СБУ в Днепропетровске уничтожены десятки украинских офицеров. Он уточнил, что второй удар пришёлся по расположенному рядом зданию, в котором находился центр принятия решений разведки и координации с большим количеством иностранных специалистов. По информации Рогова, ракета пробила здание до самого подвала.