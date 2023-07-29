Брисбен, Австралия, 29 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты подозревают, что ряд китайских компаний передают России технологии двойного назначения, которые можно использовать для изготовления беспилотников, и Вашингтон требует от Пекина пресечь это, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 29 июля после переговоров в Брисбене.

Julia Nikhinson/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«У нас есть опасения в отношении отдельных структур, предоставляющих технологии, технологии двойного назначения, которые в том числе можно использовать для беспилотников и вооружений другого вида», — сказал он.

Блинкен напомнил, что китайские власти неоднократно заявляли, что не помогают России в проведении спецоперации на Украине, и добавил, что Вашингтон серьёзно относится к подобным утверждениям. Американская сторона уже поделилась своими опасениями с китайскими коллегами и ожидает, какие шаги они предпримут, отметил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Блинкен заявил, что Китай хочет передать России оружие для использования в специальной военной операции. Он пригрозил Пекину, что этом в случае следует ожидать серьёзных последствий для американо-китайских отношений.

Подобные заявления сделали также постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Тогдашний заведующий канцелярией комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И после этого заявил, что Пекин никогда не будет подчиняться указаниям Вашингтона. Он подчеркнул, что США не смогут повлиять на российско-китайские отношения.