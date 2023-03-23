Киев, 29 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля побывал на командном пункте Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре, а также посетил Дружковку, Краматорск, Славянск и Константиновку на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он добавил, что наградил военных Сил специальных операций.

При этом определить местонахождение украинского президента по видео, которое он записал на фоне бронеавтомобиля «Казак-2», невозможно.

Ранее Зеленский сообщил, что побывал на передовых позициях ВСУ на артёмовском направлении. Он добавил, что поздравил военных с профессиональным днём и заслушал доклады командира, а также пообщался с бойцами.

4 июня Вооружённые силы Украины начали контрнаступление на артёмовском, южнодонецком и запорожском направлениях. Киев отправил в атаку бригады, вооруженные западной техникой и подготовленные Североатлантическим альянсом. Однако в атаках силы ВСУ не преуспели. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны и президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что украинские потери в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Зеленский посетил город Ахтырку в Сумской области, который расположен на севере страны недалеко от границы с Россией. Там он встретился с военными ВСУ и гражданскими лицами. На кадрах, опубликованных каналом, украинский президент выступил с трибуны на площадке возле железнодорожного перрона.

27 марта он посетил позиции ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области. А четырьмя днями ранее Зеленский сообщил о своей поездке на позиции ВСУ на временно оккупированной части Херсонской области.