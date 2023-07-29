Богота, 29 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро заявил 29 июля в Twitter об аресте одного из своих сыновей Николаса Петро Бургоса.

LongVisual/Global Look Press Президент Колумбии Густаво Петро

«Прокуратура задержала моего сына Николаса и его бывшую жену Дэйс [Васкес]», — сообщил Петро.

Он отметил, что ему тяжело от этого известия, но как президент он не намерен оказывать давления на следствие и суд и вмешиваться в расследование. Петро добавил, что предоставил прокуратуре все необходимые гарантии со своей стороны.

Генпрокуратура Колумбии сообщила об аресте Петро Бургоса рано утром 29 июля. Его задержали по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении.

Дэйсурис Васкес задержали также по подозрению в отмывании денег и в незаконном получении доступа к персональным данным.

Это произошло после интервью Васкес журналу Semana, в котором бывшая жена Петро Бургоса заявила о его нелегальных доходах. По её словам, сын нынешнего президента брал у торговцев наркотиками деньги для финансирования предвыборной кампании Густаво Петро.

Президент, ознакомившись с этим интервью, обратился в прокуратуру. По версии ведомства, деньги шли не на предвыборную кампанию Петро, а в карман сына президента.

Густаво Франсиско Петро Уррего избрали президентом в 2022 году по итогам второго тура. 8 августа он официально стал президентом. Оппозиционная партия Демократический центр раскритиковала речь Петро на инаугурации, заявив о его безрассудных инициативах.

В своей речи Петро предложил провести в Колумбии общественное обсуждение возможности легализации наркотика, изготавливаемого из конопли. Коноплю он предложил выращивать наряду с картофелем и кукурузой.