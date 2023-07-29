Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Кот-оракул Ахилл в случае участия российской сборной в олимпиаде сможет давать предсказания на результаты Олимпиады 2024 года в Париже, рассказал 29 июля директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

«Будет ещё работать на крупных событиях. Может быть, и на Олимпиаде, если там наши будут, на чужих он не гадает», — сказал Пиотровский корреспонденту ТАСС в кулуарах саммита Россия — Африка.

При этом, директор Эрмитажа уточнил, что кот живёт в семье, но продолжает работать, в том числе оракулом.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций по футболу. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу. Перед началом работы на чемпионате мире, Ахилл прошел полное ветеринарное обследование и был признан годным к роли оракула. Коту помогает природная глухота.

Ахилл, в частности, предсказал победу Испании над Швейцарией в последнем для Петербурга матче Евро-2020. Также Ахилл смог предсказать результаты нескольких матчей, проходивших в Санкт-Петербурге, во время Кубка Конфедераций в 2017 году. И предсказал победу футбольной сборной России в матче с командой Египта в 2018 году.