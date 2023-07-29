Киров, 29 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. На центральной площади села Истобенска Оричевского района Кировской области в 27-й раз состоялся фестиваль «Истобенский огурец».

Пресс-служба правительства Кировской области В Кировской области прошел фестиваль «Истобенский огурец»

Издавна село славится своим промыслом — особым способом засолки огурцов. Местные жители солят их в деревянных бочках и отправляют на хранение в реку с проточной ключевой водой. Этот способ придает огурцам необычный вкус, хруст, благодаря чему истобенский огурец является знаковым местным угощением. Вкус местных огурцов давно признан как эталон качества и славится не только в Кировской области, но и в других регионах.

Праздник «Истобенский огурец» проводится с 1997 года и в 2022 году стал обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian event awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области сельского туризма».

В этом году село отмечает 200-летие огуречного промысла. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, на праздничной ярмарке 2023 года собрались представители разных регионов России, юга и севера — Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Коми, Башкортостана, Ленинградской, Самарской, Нижегородской и Архангельской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Программа праздничного мероприятия в этом году включает традиционную ярмарку под открытым небом с участием предприятий региона, карнавальное шествие, чемпионат по огуречному хрусту, выступление творческих коллективов, мастер-классы, а также работу площадок для детей и взрослых.