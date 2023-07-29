Москва, 29 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Москве 29 июля женщина на Lexus сбила мужчину после конфликта на парковке. Как оказалось, недопонимание возникло между мужем и женой.

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Инцидент произошёл на Кочновском проезде, на парковке жилого комплекса «Аэробус».

«Мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Волгограде автоинспекторы с трудом смогли скрутить взбесившегося пьяного священника, который попал в ДТП и устроил дебош. Авария произошла в Дзержинском районе города. Священнослужитель по дороге домой устроил ДТП и попытался скрыться. При задержании мужчина устроил дебош, кричал и даже попытался ударить одного из правоохранителей ногой. Происшествие очевидцы сняли на видео. На кадрах задержанный мужчина пытается вырваться из рук сотрудников ДПС.