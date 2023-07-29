Энергодар, Запорожская область, 29 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) через три дня после перевода четвертого энергоблока в режим «горячего останова» перевела пятый энергоблок в режим «холодного останова». Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пятый энергоблок был переведён в режим «холодного останова» вчера утром, через три дня после перевода четвертого энергоблока в режим «горячего останова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что получаемый от четвёртого блока ЗАЭС пар используется для очистки сточных вод станции, остальные энергоблоки перевели в режим «холодного останова».

Как передавало ИА Регнум, 28 июля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что реакторную установку энергоблока №5 перевели в состояние «холодного останова». Такое решение было принято для проведения планового технического освидетельствования оборудования.

До этого руководство станции перевело четвертый энергоблок в режим «горячего останова». Это было сделано для обеспечения ЗАЭС паром.

Позднее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что сейчас Запорожская АЭС находится в абсолютной безопасности. Он уточнил, что замеры миссией МАГАТЭ радиационного фона на её территории показали, что он находится на уровне природных значений.