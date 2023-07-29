Москва, 29 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Разведчики первой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнём из миномета ликвидировали наблюдательный пункт подразделений ВСУ на сватовском участке линии соприкосновения. Об этом корреспонденту РИА Новости 29 июля сообщил российский боец, выполняющий задачи на этом участке фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава врага», — рассказал российский боец.

Уточняется, что при помощи корректировки с беспилотника бойцы минометного расчета совершили выстрел, который пришелся в поле вблизи наблюдательного пункта, следующие три мины попали в блиндажи наблюдательного пункта Вооружённых сил Украины.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге 29 июля, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Он уточнил, что цель удара была достигнута.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил также 29 июля, что российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт украинских диверсантов в Херсонской области. Разведчики «Днепра» выявили места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе села Садовое. Он добавил, что на херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе посёлка Антоновка, сёл Широкая Балка и Приднепровское.