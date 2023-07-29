Варшава, 29 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 29 июля заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону сувалкского коридора.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«По нашей информации, более 100 бойцов двинулись в сторону сувалкского коридора под Гродно в Белоруссии», — заявил Моравецкий.

Он усмотрел в этом опасность для Польши и якобы возможность для нападения на страну. Его слова привёл портал RMF24.

Ранее часть бойцов отправились в Белоруссию после попытки мятежа, которую устроил владелец ЧВК Евгений Пригожин. Ситуацию урегулировали при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко, договорившегося с Пригожиным. По итогам соглашения бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или перебраться в Белоруссию. Для выбравших последний вариант в Белоруссии построили лагерь в районе Осиповичей. Его создали для проведения тренировок в рамках развёртывания системы территориальной обороны. На белорусской территории бойцы ЧВК занялись тренировкой местных военнослужащих.

Лукашенко впоследствии рассказал, что «вагнеровцы» хотят сходить на Запад «на экскурсию». Президент добавил, что держит бойцов в центре страны в соответствии с договорённостями и не хочет направлять их к западным границам страны, потому что у них «настроения плохие».

Позднее в Польше сообщили о планах изолировать Белоруссию из-за ЧВК «Вагнер». Глава МВД страны Мариуш Каминьский заявил, что граничащие с Белоруссией страны Евросоюза готовы изолировать республику, если посчитают, что находящееся там «вагнеровцы» представляют угрозу. По его словам, такое развитие событий возможно только в случае каких-то серьёзных инцидентов с участием бойцов ЧВК.