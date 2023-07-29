Москва, 29 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Рок-музыкант Гарик Сукачёв (Игорь Сукачёв) попал в больницу. Музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Об этом 29 июля сообщили в официальной группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

Причиной госпитализации рок-музыканта стало повышенное давление вследствие переутомления. Об этом в беседе с aif.ru сообщила его пресс-секретарь Анастасия Рогожникова.

«Переутомился, давление сильно скакнуло», ― уточнила она.

Такую же причину назвал и друг артиста, рок-музыкант Сергей Галанин. В беседе с NEWS.ru он предположил, что из-за погодных условий у Сукачёв могло подскочить давление.

«Всё будет нормально, я знаю моего друга, он сильный парень», — сказал Галанин.

В группе поклонники музыканта шлют ему лучи поддержки и желают скорейшего выздоровления.

«Игорь Иванович, Ваш коллектив, Вы все вместе — это лучшее из всего, что есть на российской сцене!» ― написали фанаты в комментариях.

29 июля Гарик Сукачёв должен был выступать на концерте в карельской Рускеале. Однако мероприятие состоится без участия артиста.

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на Хуторе Ёлки пройдёт в неожиданном формате «Народное караоке», ― отмечается в сообщении в официальной группе.

В соцсети уточнили, что оркестр и техническая группа находятся на месте и готовы выступить. По данным организаторов, зрители могут вернуть концертные билеты.

Игорь (Гарик) Сукачёв родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области. В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создал коллектив «Бригада С». Группа просуществовала до 1994 года. С новым составом музыкантов Сукачев собирал группу «Неприкасаемые».