Новосибирск, 29 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку сообщений СМИ о применении насилия в отношении ребёнка в посёлке Горный Тогучинского района Новосибирской области. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Михаил Терещенко/ИЗВЕСТИЯ

Отмечается, что ранее в некоторых СМИ появилось сообщение о том, что в посёлке Горный женщина несколько раз ударила своего несовершеннолетнего ребенка.

«По данному сообщению, следственным отделом по городу Тогучин СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

До этого в местных Telegram-каналах появилась видеозапись того, как в отделе бытовой химии в одном из магазинов, как предполагается, мать бьёт сидящего в коляске ребенка. После этого она бросает его на пол и проезжает коляской по ногам. Всё это происходит на глазах у сотрудника магазина, однако он не вмешивается в происходящее.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая жительницу Ингушетии арестовали после избиения четырёхлетней дочери. В результате побоев ребёнка госпитализировали со следами физического насилия.

До этого, 24 апреля, женщина напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь в Хайбуллинском районе в Башкирии. После этого женщину поместили в психиатрическое учреждение. Муж напавшей рассказал, что у жены после смерти сестры начались проблемы с психикой.