Южно-Сахалинск, 29 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Тела мужчины и женщины обнаружили в Южно-Сахалинске в реке Сусуя. Трупы находились в автомобиле, сообщили 29 июля в региональном управлении СК.

Кадр из видео

Из затопленного автомобиля извлекли труп 42-летнего мужчины и женщины, личность которой пока не установили. Эксперты не обнаружили в ходе осмотра признаков преступления в отношении этих людей.

«Тела были направлены на судебно-медицинское исследование, в ходе которого каких-либо телесных повреждений на телах умерших не выявлено, предварительной причиной смерти мужчины и женщины могло стать отравление неустановленным веществом», — сообщили в ведомстве.

Накануне, 28 июля, Telegram-канал «Спасатели Сахалина» опубликовал фотографии с автомобилем, находящемся в реке Сусуя в Южно-Сахалинске.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале июля на балконе квартиры в Великом Новгороде нашли труп 23-летний женщины. Тело находилось в металлической бочке, женщина проживала в этой квартире. Поиски начались после заявления её матери.

4 июля житель Новой Москвы нашёл мумифицированный труп в лесополосе в Щаповском поселении Троицкого административного округа. Смерть наступила примерно около трёх лет назад.