Вашингтон, 29 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Оставшись без поставленных Киеву ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уничтожила российская система противовоздушной обороны, президент Украины Владимир Зеленский оказался загнанным в угол. Такое мнение в интервью YouTube-каналу London Real высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он восхитился российской системой ПВО, которая великолепно показала себя в ходе конфликта и фактически сделала бесполезной главную ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении», — отметил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макгрегор заявил, что Зеленский пришёл в ярости из-за больших потерь в рядах Вооружённых сил Украины и падения боевого духа украинских среди военных. Эксперт подчеркнул, что киевская армия понесла «чудовищный урон». Он отметил, что эта ситуация вызывает у украинских бойцов чувство отчаяния, а в совокупности ВСУ находятся на грани распада.

По его мнению, Украина держится только за счёт «искусственного жизнеобеспечения» и продолжает своё существование лишь благодаря финансовой помощи со стороны США.

Журнал Forbes сообщил о серьёзной угрозе для ВСУ. Её представляют российские лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305», которые применяются с ударных вертолётов Ка-52М. Отмечается, что новая высокоэффективная ракета способна уничтожать противника на большом расстоянии.

На сегодня у Зеленского нет никакого плана по контрнаступлению, кроме как «держаться», считает журналист и публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.