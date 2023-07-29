Красногорск, 29 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В городе Красногорске Московской области закрыли столовую, в которой произошло массовое пищевое отравление, сообщили 29 июля в администрации Красногорского округа.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«На данный момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств», — процитировал окружную администрацию «Интерфакс».

Также в администрации заявили, что все сотрудники предприятия, на котором произошло отравление, пройдут медицинское обследование.

Представители Роспотребнадзора начали проверку на месте, в столовой и пищеблоке проводят дезинфекцию. Кроме того, проверяют поставщиков, которые снабжают столовую продуктами.

Как сообщало ИА Регнум, подмосковное управление Роспотребнадзора распространило информацию о том, что в столовой компании «Союзснаб» в Красногорске отравились люди: 38 человек обратились за медицинской помощью, 31 попал в больницу. Ведомство сообщило, что установит причину возникновения очага острой кишечной инфекции.​

В СКР сообщили о 29 пострадавшем и о возбуждении уголовного дела.