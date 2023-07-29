Москва, 29 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В период отпусков мошенники особенно часто используют три основных вида обмана туристов при бронировании через интернет билетов и гостиниц. Об этом РИА Новости сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Они рассказали, что находят в Сети множество страниц, которые имитируют сайты авиакомпаний и агрегаторов, продающих билеты. Создатели таких ресурсов не только продают фальшивые билеты, но и получают паспортные данные жертв, которые потом продают для других мошеннических схем. Причём сайты делают очень похожими на оригинальные.

«Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию», — говорится в исследовании.

Эксперты также сообщили о распространённых способах обмана туристов, которые ищут съемное жильё на интернет-площадках. Их стараются привлечь красивыми фото и низкими ценами, призывая заплатить за бронирование.

«Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы вовсе не те, за кого себя выдают», — отметили авторы исследования.

При подобном виде мошенничества злоумышленники часто предлагают войти на поддельный сайт гостиницы, используя аккаунты в соцсетях или электронную почту, и крадут персональные данные.

Личные данные также крадут с помощью опросов через сайты или по электронной почте, обещая вознаграждение. Жертвы, которые в это верят, раскрывают мошенникам данные, которые могут помочь мошенникам украсть деньги со счёта или для других целей. Пострадавшие не получают никакой награды, в том числе если выполнят просьбу разослать анкету среди друзей, помогая злоумышленникам.

Ранее ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов сообщил, что интернет-мошенники в последнее время, когда многие перестали доверять картинкам, стали использовать дипфейковые видео, а также другие современные технологии, в том числе нейросети.

Он также сообщил, что участились случаи, когда вместе с доступом к популярным платным нейросетям мошенники заражают компьютеры пользователей вирусами. При этом они получают от своих жертв и деньги за «регистрацию».