Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале сотрудничества с Гвинеей-Бисау. 29 июля глава государства отметил, что оно возможно в торговой и энергетической областях, а также в добыче полезных ископаемых.

kremlin.ru Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Моктар Сисоку Эмбало и президент России Владимир Путин

«Что касается российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей, то у нас потенциал большой. Он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота», — заявил президент.

Российский лидер отметил, что видит перспективы в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве и других областях. Путин подчеркнул, что связи двух стран носят традиционно дружеский характер, а подходы к решению международных вопросов, в том числе к борьбе с терроризмом, очень близки. Глава государства отметил и что Гвинея-Бисао традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало предложил российской стороне развивать сотрудничество в сферах образования, проблем молодёжи и спорта, добычи полезных ископаемых и сектора рыболовства. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Как сообщало ИА Регнум, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что между Москвой и Преторией сложились прекрасные отношения, носящие стратегический характер. Он выразил признательность за поддержку ЮАР со стороны России в международных организациях, а также за содействие и поддержку, оказанную российской стороной в борьбе с пандемией коронавируса. Глава ЮАР подчеркнул, что республике, переживающей энергетический кризис, мог бы помочь опыт России в энергетике. Он также высказался за расширение сотрудничества ЮАР с Россией в космической отрасли, образовании, здравоохранении.