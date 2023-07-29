Уагадугу, 29 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Буркина-Фасо поддерживает проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом президент переходного периода африканской страны Ибрагим Траоре заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

«Будьте уверены, что наш народ вас поддерживает. Мы поддерживаем ваше правительство», — сказал Траоре в ходе встречи с Путиным, трансляцию которой вел телеканал «Россия-24».

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит Россия — Африка. Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами африканских стран. 28 июля председатель Афросоюза Азали Ассумани заявил, что президент России показал готовность к диалогу по украинскому конфликту и теперь остается убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 17 июня раскрыл подробности африканского мирного плана по Украине. Документ содержит 10 пунктов. Он предусматривает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи Путина с африканскими лидерами по Украине будет опубликовано краткое совместное заявление.