Москва, 29 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Попытки западных стран сорвать второй саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге провалились, однако такие действия будут продолжаться. Об этом 29 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «на полях» мероприятия.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Абсолютно. Могу сказать, что то, что было ими задумано, не случилось. То, что они будут продолжать делать пакости нашей стране и всему миру, — это тоже очевидно. Но глобально их усилия будут обречены на провал», — сказала она в интервью ТАСС в ответ на вопрос о том, можно ли считать, что все попытки Запада если не сорвать, то испортить атмосферу саммита провалились.

Дипломат отметила, что у западных стран есть чёткое объяснение таким действиям, заключающееся в том, что они сделали ставку на разрушение.

По словам Захаровой, в краткосрочном плане у Запада могут получаться «козни, пакости, гадости», так как он набил на этом руку за десятилетия.

«Но глобально мир переживет и это. И переживает. И по одной простой причине: потому что система двуполярная, или биполярная, уже закончилась, а однополярная не случилась», — пояснила она.

Захарова добавила, что в настоящее время происходит начало нового мира, в котором будет много центров силы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия и африканские страны подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. Глава государства уточнил, что российская сторона высоко оценивает итоги совместной работы на саммите.

До этого российский лидер указал, что бывшие метрополии всё ещё сохранили монополии в Африке в экономической, информационной и гуманитарной сферах. Он отметил, что с этими явлениями нужно бороться, и добавил, что эпоха гегемонии становится достоянием прошлого.