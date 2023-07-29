Захарова сообщила о провале попыток Запада испортить саммит Россия — Африка
Москва, 29 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Попытки западных стран сорвать второй саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге провалились, однако такие действия будут продолжаться. Об этом 29 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «на полях» мероприятия.
«Абсолютно. Могу сказать, что то, что было ими задумано, не случилось. То, что они будут продолжать делать пакости нашей стране и всему миру, — это тоже очевидно. Но глобально их усилия будут обречены на провал», — сказала она в интервью ТАСС в ответ на вопрос о том, можно ли считать, что все попытки Запада если не сорвать, то испортить атмосферу саммита провалились.
Дипломат отметила, что у западных стран есть чёткое объяснение таким действиям, заключающееся в том, что они сделали ставку на разрушение.
По словам Захаровой, в краткосрочном плане у Запада могут получаться «козни, пакости, гадости», так как он набил на этом руку за десятилетия.
«Но глобально мир переживет и это. И переживает. И по одной простой причине: потому что система двуполярная, или биполярная, уже закончилась, а однополярная не случилась», — пояснила она.
Захарова добавила, что в настоящее время происходит начало нового мира, в котором будет много центров силы.
Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия и африканские страны подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. Глава государства уточнил, что российская сторона высоко оценивает итоги совместной работы на саммите.
До этого российский лидер указал, что бывшие метрополии всё ещё сохранили монополии в Африке в экономической, информационной и гуманитарной сферах. Он отметил, что с этими явлениями нужно бороться, и добавил, что эпоха гегемонии становится достоянием прошлого.