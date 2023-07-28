Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Между Москвой и Преторией сложились прекрасные отношения, они носят стратегический характер. Об этом 29 июля на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

«Наше сотрудничество интенсивно ведется во многих областях», ― подчеркнул глава государства.

Он выразил признательность за поддержку ЮАР со стороны России в международных организациях, а также за содействие и поддержку, оказанную российской стороной в борьбе с пандемией коронавируса.

«Россия направила в ЮАР своих специалистов на пике волны ковида, вызванного штаммом «Омикрон». Они провели столь нужные консультации с нашими учёными», ― указал Рамафоса.

Глава ЮАР подчеркнул, что Южно-Африканской Республике, которая сейчас переживает энергетический кризис, мог бы помочь и опыт России в энергетике. Он также высказался за расширение сотрудничества ЮАР с Россией в космической отрасли, образовании, здравоохранении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что отношения между Россией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР) основываются на принципах стратегического характера и становятся насыщеннее и разнообразнее.

По его словам, в 2022 году товарооборот вырос на 16,4% и составил 1,3 млрд долларов. Глава государства указал, что это достойный показатель. В числе самых перспективных сфер сотрудничества двух стран он назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

Путин отметил особый характер отношений России со странами Африки. Он заявил, что на этом континенте ещё остались элементы колониализма, с которыми нужно бороться. Президент напомнил, что СССР и Россия помогали африканским странам, а не ограничивали сотрудничество вывозом сырья, как это делали метрополии.