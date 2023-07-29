Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Запланированное открытие посольства России в Буркина-Фасо поможет развитию сотрудничества между странами. Об этом 29 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода республики Ибрагимом Траоре в Санкт-Петербурге.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Владимир Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре

«Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого ещё в 1992 году. Уверен, что работа роспосольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений», — сказал Путин.

Президент также предложил главе Буркина-Фасо наметить планы по дальнейшему развитию сотрудничества между странами. Траоре на встрече подчеркнул, что Буркина-Фасо поддерживает проведение спецоперации на Украине.

Ранее Траоре, выступая на саммите Россия — Африка, отметил, что у африканских стран много общего с Россией, и призвал укреплять взаимодействие с ней, как это уже сделали некоторые страны континента.

Путин, выступая на саммите в Санкт-Петербурге, указал на большой потенциал стран Африки. Он отметил, что за последние 20 лет темпы роста ВВП там достигают 4,5% год. Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, и сообщил, что более половины российских поставок на континент составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.