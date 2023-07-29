Белград, 29 июля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает, что санкции США против главы Агентства безопасности и информации республики Александра Вулина это послание Белграду с требованием поддержать антироссийские рестрикции. Об этом он заявил на телеканале TV Prva.

Александр Вучич

Президент сообщил, что перед введением этих санкций ему недвусмысленно сказали, что их может не быть, если Сербия введёт санкции против России.

«Является ли это посланием для меня? Совершенно точно. У меня нет никаких сомнений в этом. Но что я должен был сделать? Упасть на колени и умолять о пощаде?» — сказал Вучич.

Глава государства отметил, что не хочет соглашаться с политикой, навязываемой извне, ради сохранения своего поста. Президент заявил, что хочет сохранить традиционные для Сербии дружеские отношения и иметь возможность принимать самостоятельные решения.

Минфин США ввёл санкции против Вулина 11 июля 2023 года. Вашингтон обвинил его в коррупции и связях с криминалитетом. Вучич тогда заявил, что Вулина выбрали на самом деле из-за его позиции по России.

Служба внешней разведки России квалифицировала введение санкций против Вулина как новую грубую попытку США вмешаться в дела суверенного государства. Также в СВР назвали это актом агрессии в отношении Сербии.