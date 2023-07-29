Российские военные перехватили две украинские ракеты комплекса С-200
Минобороны сообщило о перехвате двух модернизированных украинских ракет комплекса С-200
Москва, 29 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две украинских зенитных ракеты зенитного-ракетного комплекса ПВО С-200. Об этом 29 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что снаряды модернизировали для ударов по наземным целям.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», ― добавил военный.
Конашенков сообщил, что за последние сутки российские подразделения также уничтожили шесть украинских беспилотников. Дроны сбили в районах Верхнекаменки в ЛНР, Снорного, Первомайского в ДНР и Марфополя Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, 29 июля ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, но ракету удалось сбить в воздухе. Однако её осколки упали на город, в результате есть повреждения и пострадавшие.
Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей: разрушена стена, кровля. Также повреждения получили гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
Минобороны России назвало случившееся очередным терактом Киева.
Позднее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области система ПВО сбила вторую за день украинскую ракету. После инцидента в Таганроге сбить снаряд удалось в Азовском районе. Последствия на земле уточняются.
В Минобороны подтвердили эту информацию. В ведомстве уточнили, что, как и в первом случае, украинские силы использовали переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200.