Москва, 29 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Об этом в ходе брифинга 29 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Назначенный объект поражен, цель удара достигнута», — уточнил он.

Бойцы российской группировки войск «Юг» 11 мая нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в Константиновке, Краматорске, в районах Белой Горы, Артёмовска, Курахово, Авдеевки, Александро-Шультино и Дарьевки. В частности, ракетные подразделения уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Краматорске и пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады в Константиновке.

Российские военные 25 июля нанесли удар по базе иностранных наёмников ВСУ в Черкасской области. В тот же день в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили возле населённого пункта Чуднов в Житомирской области склад боеприпасов, поставленных на Украину из стран Запада.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 июля, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на обстрел Таганрога и атаку беспилотников на Москву.

28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. ЧП произошло около ресторана «Чехов сад» в Таганроге. Минобороны назвало случившееся очередным терактом Киева.