Вашингтон, 29 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон может дать разрешение Польше ввести свои войска на Украину, поскольку судьба поляков США не беспокоит. Об этом на своём YouTube-канале заявил американский журналист Гарланд Никсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что американцам не нравятся поляки, так как они слишком консервативны как для США, так и для других стран Евросоюза. По словам Никсона, это разменная монета для Вашингтона.

«США абсолютно всё равно на Польшу. Поляки ― это расходный материал. Поляки им не нравятся. В связи с этим США могут дать добро на ввод польских войск на Украину», ― пояснил радиоведущий.

Никсон добавил, что вторжение Польши на Украину выгодно американским властям, так как польские войска будут разгромлены. После этого поляки потребуют отставки правительства, что позволит Белому дому привести к власти своих ставленников. Именно поэтому Польше грозит отсутствие помощи со стороны США.

«НАТО не вступится за Польшу, как того требует пятая статья», ― констатировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае внезапного вторжения США и Польши на Западную Украину неминуемо столкновение с Россией и катастрофа для всего мира.

Макгрегор также заявил, что Польша и Литва намерены реализовать многовековой план по вторжению на Украину с целью захватить западную часть страны.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что получение контроля над западными территориями современной Украины является вожделенной мечтой польских националистов. По его словам, это уже становится элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может.

Глава СВР уточнил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте. Он добавил, что в условиях украинского кризиса власти Польши намерены устроить геополитический передел.