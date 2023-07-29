Киев, 29 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Грядущая зима окажется для жителей Украины и энергетической системы страны гораздо хуже предыдущей. Об этом 29 июля заявил главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью местному телеканалу «24».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», — сказал он.

В связи с этим Подоляк рекомендовал жителям подконтрольной Киеву территории держать наготове обогреватели и прочее оборудование, чтобы пережить холодное время года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля украинский депутат Ярослав Железняк написал, что в здании Верховной рады Украины, в котором проходят заседания парламентских комитетов, отключили электричество за неуплату. Он указал, что до этого такая же ситуация произошла с отоплением. Позднее свет включили.

В начале мая бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что жителям страны предстоит пережить тяжёлую зиму. По его мнению, она окажется для украинцев холодной и голодной. Азаров пояснил, что всех потребностей предстоящего отопительного сезона западные партнёры не покроют.