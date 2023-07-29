Красногорск, 29 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В столовой рабочей компании «Союзснаб» в городе Красногорске Московской области произошло массовое отравление, в больницу попал 31 человек, сообщили 29 июля в региональном управлении Роспотребнадзора.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается», — сообщили в ведомстве.​

29 июля об отравлении 29 человек на предприятии в Красногорске сообщило также управление СКР по Московской области, возбудившее уголовное дело о сбыте продукции и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Сотрудники предприятия, почувствовав признаки недомогания, обратились в медицинское учреждение. По данным СКР, им оказали медицинскую помощь, и их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, в Тамбове 27 июля отравились 17 посетителей кафе «Суши Даром», причём четверых детей госпитализировали. В заведении в ходе проверки Роспотребнадзор нашёл ряд нарушений, пробы отправили на экспертизу.

В городе Магнитогорске Челябинской области в начале июля произошло отравление посетителей кафе «Хорошее место». У 16 обратившихся за медицинской помощью нашли кишечную инфекцию. Проверка выявила нарушения в заведении, его персонал отстранили от работы.