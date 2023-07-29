Киев, 29 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Украинские СМИ запутались при освещении удара по зданию СБУ в Днепропетровске, а ведущие телеканала Freedom дали противоречивые сообщения о погибших, которые «отказываются от госпитализации».

Кадр из видео

«Есть, по информации Игоря Клименко, министра внутренних дел Украины, пятеро погибших. Они обратились за помощью. Но правда, без госпитализации. Это огромное везение», — сказал ведущий.

Удар по Днепропетровску произошёл 28 июля. Украинские СМИ сообщили, что ракета попала в жилой дом, но потом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушениях в здании СБУ, но не написал, что был удар по жилому дому.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при ударе по объектам в Днепропетровске погибли десятки украинских офицеров. Он отметил, что один удар был по зданию СБУ, а второй пришёлся по зданию, где работали представители разведки и иностранные наёмники. По данным Рогова, ракета прошла до подвала.