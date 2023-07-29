Москва, 29 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неисполнимым решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина.

IMAGO/Klaus Rainer Krieger/Global Look Press

«Судьи убогого МУС продолжают оправдывать своё неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как уточнил зампредседателя Совбеза, Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником. Он также добавил, что стране до лампочки, что США передадут МУС сведения о действиях России на Украине.

Также зампредседателя Совбеза России назвал судебные процессы и ордеры против страны потенциально опасными игрищами. Он добавил, что ордеры, прокуроры, процессы против России — всё это забавы врагов, которыми они развлекают себя от бессилия.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Обвинения касались якобы их причастности к «совершению военных преступлений на Украине». В документах МУС указано, что речь идёт о незаконной депортации населения, в том числе и детей, а также о незаконном перемещении людей в Россию.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана, а также судей Розарио Айталы, Серхио Годинеса и Томоко Аканэ. Следствие полагает, что действия указанных лиц носят незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности президента и омбудсмена нет. В мае МВД России объявило в розыск Карима Хана, в июне — Розарио Айтале, а в июле Томоко Аканэ.

Американский президент Джо Байден 27 июля поручил администрации США делиться с Международным уголовным судом данными о действиях России в зоне проведения спецоперации. Решение Байдена прекращает указанное противодействие со стороны министерства обороны США.