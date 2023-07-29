Москва, 29 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Бывшего топ-менеджера ОКБ «Кристалл» Евгения Ларионова нашли на детской площадке в районе Лефортово. Мужчину пытались реанимировать, но он скончался. Ему было 74 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Около 14:00 в четверг 27 июля на детской площадке на Волочаевской улице в районе Лефортово прохожий заметил пожилого мужчину без сознания и сразу вызвал скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать мужчину, но было слишком поздно. Врачи констатировали смерть и сообщили об этом в полицию. Оперативники вскоре установили личность погибшего, им оказался 74-летний Евгений Ларионов.

«Во дворе одного из домов на улице Волочаевской на детской площадке было обнаружено тело 74-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что погибший проживает в соседнем доме», — рассказал собеседник агентсва.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, по записям оперативники смогли восстановить картину произошедшего. Ларионов находился на детской площадке один, когда ему стало плохо. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, бывший топ-менеджер скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

Евгений Ларионов родился 19 ноября 1948 года. Он занимал должность заместителя гендиректора по качеству ОАО «ОКБ «Кристалл». Так же он активно участвовал в политической жизни и участвовал в выборах депутатов внутригородского муниципального образования Лефортово в Москве в 2008 году. На этих выборах он набрал 18% голосов.

Опытное конструкторское бюро «Кристалл» создано на базе Государственного завода №383 НКАП в 1942 году, тогда оно носило кодовое название ОКБ-383. Оно стало основным разработчиком центробежных насосных агрегатов для двигательных и самолётных топливных систем. Предприятие создало более 120 агрегатов для большинства отечественных самолётов и вертолётов. Их продукцией оснащены истребители Су-27, МиГ-29, учебно-боевые Як-130 и многие другие машины. ОКБ участвует в программе импортозамещения и выполняет гособоронзаказ, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию объектов военной техники.