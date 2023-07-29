Екатеринбург, 29 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в зоопарке погибла самка павлина Монетка. Птица умерла из-за необдуманных действий посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

R. Wilken/Global Look Press

«Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами», ― говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в желудке птицы обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. Павлину сделали операцию, но это не помогло.

Сейчас в зоопарке в тяжёлом состоянии после хирургического вмешательства находится ещё одна самка павлина с таким же диагнозом.

В пресс-службе с сожалением отметили, что случаи, когда посетители зоопарка ведут себя неподобающим образом в отношении животных — стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы, пугают и гоняют птиц, выдёргивают у них перья, ― участились в последнее время.

«Животные в таких ситуациях испытывают сильный стресс, что при частом повторении в итоге может привести к инфаркту или инсульту», — подчеркнули в зоопарке.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Большереченском зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава. Руководство зоопарка организовало вскрытие животного.

По данным вскрытия выяснилось, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. В остальном, как отмечают эксперты, медведица была полностью здорова.

В июне в зоопарке Ростова-на-Дону произошёл пожар. К счастью, сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, а это несколько десятков кроликов, хомяков, шиншилл, но им также удалось вынести из опасной зоны ценные экспонаты.