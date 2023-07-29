Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В ночь на 29 июля в Волховском районе Ленинградской области в результате столкновения легкового автомобиля с лосем один человек погиб и ещё трое, включая двух девочек, пострадали. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба главного регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что сообщение о погибшем в результате автомобильной аварии на автодороге «Кола» поступило в 00:43. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что 45-летний водитель автомобиля «Мазда CX7» врезался в лося, после чего его транспортное средство съехало в лесополосу.

«В результате ДТП водитель от полученных несовместимых с жизнью травм скончался. Его пассажиры — 43-летняя женщина и несовершеннолетние девочки 14 и 7 лет — госпитализированы в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

В машине также находился 13-летний племянник погибшего, он не пострадал. Правоохранители начали проверку по факту ДТП и устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее семилетний мальчик погиб на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Ребёнок выбежал на дорогу, где его сбил легковой автомобиль, а затем на мальчика наехала ещё одна следовавшая навстречу легковушка.

До этого в ДТП с участием трактора на федеральной трассе «Колыма» в Якутии погиб человек. Водитель легкового автомобиля Toyota Probox столкнулся с трактором МТЗ-82 и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota Ipsum.