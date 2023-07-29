Омск, 29 июля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Пьяный охранник на стройке в Омске поджёг бытовку, в которой находились в этот момент три человека, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

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Конфликт между охранником частного охранного предприятия, ранее неоднократно судимым, и рабочими произошёл в ночь на 28 июля на улице Кемеровской, где идёт строительство дома.

К двум рабочим в бытовку зашёл посторонний человек, которого охранник безуспешно попытался выдворить.

«Выйдя из бытовки, через некоторое время охранник, желая отомстить, облил дверь и крыльцо вагончика горючей жидкостью и, понимая, что внутри помещения находятся трое людей, желая причинить им телесные повреждения, безразлично относясь к их возможной смерти, поджёг подсобку», — сообщили в СКР.

Находящиеся в бытовке люди вовремя заметили возгорание, успели выйти наружу и обратились в полицию. Злоумышленника, мужчину 48 лет, задержали.

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С места происшествия изъяли видеозапись с камеры наблюдения.

Подозреваемому следствие намерено избрать меру пресечения в виде ареста. За преступление по вышеуказанной статье задержанный может получить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля в Краснодаре сотрудник полиции получил огнестрельное ранение из ружья, вмешавшись в конфликт двух поссорившихся людей. Пьяный мужчина угрожал другому ружьём, когда мимо проходил полицейский.

26 июля в детской больнице на одного из посетителей набросился с отвёрткой мужчина, который впоследствии не смог объяснить причину своей агрессии. Пострадавший получил небольшую травму.