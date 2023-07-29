Москва, 29 июля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Власти Чехии не пустили российскую теннисистку, олимпийскую чемпионку Анастасию Павлюченкову на турнир в Праге. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Panoramic/Global Look Press Анастасия Павлюченкова

Спортсменка разместила пост, что в Чехию не пускают российских спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях, и прокомментировала его.

«Как вы можете понять из предыдущего поста, на следующей неделе я не смогу принять участие в турнире в Праге», — написала теннисистка.

Павлюченкова также сообщила, что продолжит готовиться к турнирам в США. Она планирует принять участие в турнире на хардовых кортах Цинциннати и на US Open, который ежегодно проводят в августе в Мейсоне (штат Огайо, США).

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Чехии сообщили, что погранслужба не пустила в страну российскую теннисистку, которая хотела участвовать в Турнире в Праге. Организаторы соревнований не стали раскрывать её имя, а также призвали российских и белорусских спортсменов не приезжать в страну.

В Чехии с июня 2023 года запретили пускать на международные соревнования участников из России и Белоруссии. Также чешским спортсменам запретили выступать на российских и белорусских турнирах.

При этом главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка, переехавший из Чехии 2018 году в Белоруссию, а затем в Россию, отказался исполнять требование чешских властей.