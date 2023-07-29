Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области 11-летняя школьница стала жертвой насильника. Злоумышленника полиция задержала в Тосненском районе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

О преступлении против половой неприкосновенности подростка в правоохранительные органы сообщили мать девочки. Она сообщила, что над её дочерью надругался малознакомый мужчина.

Женщина добавила, что всё произошло вечером 19 июля недалеко от СНТ «Чёрная Грива».

Местонахождения подозреваемого установили, его задержали. Вечером 28 июля вечером злоумышленника доставили в ОМВД и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы педофил напал на 14-летнюю девочку. О случившемся она рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого быстро задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

В Санкт-Петербурге полиция ведёт розыск 18-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление злоумышленник совершил на «вписке». О произошедшем подросток рассказала психологу. Мать школьницы написала заявление в полицию.